Какую тайну скрывает украинец, судимый в Германии из-за «Северных потоков»?!

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В Гамбурге начался процесс по делу о подрыве «Северных потоков». Перед судом украинский гражданин и военный Сергей Кузнецов. Федеральная прокуратура Германии обвиняет его, в частности, военном преступлении. Главный вопрос — были ли российские трубопроводы гражданской инфраструктурой, или оружием России в войне против Украины. Снимать в зале суда разрешено только официальному оператору в начале заседания, однако наша Наталья Фибриг сама видела и слышала ход первого дня процесса.