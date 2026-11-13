Капитуляция вместо мира: почему Путин никогда не пойдет на уступки | Дэвид Крамер

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Переговоры в Абу-Даби, требования Кремля относительно новой архитектуры безопасности и опасные уступки: почему дипломатический процесс заходит в тупик? Исполнительный директор Института Джорджа Буша-младшего Дэвид Крамер в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости» анализирует реальные намерения Путина, риски давления на Киев со стороны администрации США, ситуацию со сбоями в работе Starlink и главную ошибку Европы в переговорном процессе.