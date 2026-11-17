«Карпатская смена»: как бесплатно отправить ребенка в лагерь в западном регионе

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Убежать от сирен, взрывов и войны — в горы. Отвлечься от ежедневного стресса, найти новых друзей и просто побыть детьми могут школьники из прифронтовых громад в возрасте от 7 до 18 лет: речь идет о государственной программе всеукраинского проекта «Карпатская смена» для жителей Донецкой, Луганской, Харьковской, Сумской, Херсонской, Запорожской, Днепропетровской, Николаевской, Одесской и Черниговской областей. В приоритете — дети защитников, а также сироты, эвакуированные и те, кто вырвался из временной оккупации. Главное преимущество: родителям не нужно ломать голову над логистикой или искать деньги на путевки, ведь правительство полностью берет на себя финансирование и безопасный трансфер. Все лагеря расположены в западном регионе и оборудованы надежными укрытиями, а помимо развлечений и путешествий, там предусмотрена комплексная психологическая поддержка. Чтобы отправить ребенка на такую «перезагрузку», алгоритм действий максимально прост: родителям или опекунам достаточно обратиться в подразделение социальной защиты в своей громаде, написать заявление и подать пакет документов. Все дальнейшие шаги и инструкции по выезду предоставят местные соцработники. Надолго ли дети смогут почувствовать себя в безопасности и отдохнуть во время «Карпатской смены» этой осенью? Обо всех деталях программы в эфире ТСН рассказал Виктор Микита — заместитель руководителя Офиса Президента Украины.