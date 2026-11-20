Кассандра: почему ее пророчества пугают? Как два ведущих театра Украины создали спектакль, который всколыхнет мир

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Можно ли заставить человека забыть собственное прошлое и что происходит, когда у нации пытаются отобрать голос и право на собственную правду? В Киеве состоялась уникальная премьера спектакля «Кассандра», впервые в истории объединившая ведущие национальные сцены страны – Театр имени Ивана Франко и Театр имени Леси Украинки. Известный польский режиссер Гжегож Яжина вместе с международной командой переосмыслил древнегреческий миф о троянской провидице, чьи предупреждения отвергали. В новой постановке Кассандра – это не просто мифическая царевна, а голос современных украинских женщин, которые переживают войну, насилие, потерю домов, но не молчат и продолжают борьбу. Почему это представление уже готовится к европейскому турне и как на откровенную постановку отреагировали первые зрители – смотрите в сюжете корреспондента ТСН Ивана Воробьева.