Катастрофа со светом в Днепре! Пятые сутки в темноте: в квартирах уже появляется плесень!

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В Днепре и области. Уже пятые сутки там наблюдаются масштабные перебои с электричеством. В некоторых районах за это время свет появлялся лишь на несколько часов. Котельные работают на генераторах, электротранспорт практически остановился. По городу пришлось развернуть дополнительные мобильные пункты устойчивости. Подробнее о ситуации расскажет корреспондентка ТСН Анастасия Невирна.