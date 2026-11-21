Каждое десятое заведение закроется навсегда?! Почему новые требования властей возмутили предпринимателей

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"Почти пять лет государство не строило, а теперь решило: пусть это делают предприниматели!" – украинский бизнес оказался перед новой угрозой. Уже с 4 декабря вступают в силу суровые требования: работать во время тревог позволят только учреждениям с собственным "безопасным пространством" или доступом к укрытию. Несмотря на громкие обещания премьер-министра перенести дедлайн весной, официального документа до сих пор нет.

Из-за непонятных правил, бесконечных тревог и отсутствия посетителей почти каждое десятое заведение в столице планирует остановить работу – и большинство рискует уже никогда не открыться. Кто должен платить за строительство хранилищ, которые говорят в ГСЧС и как рестораторы борются за выживание – смотрите в сюжете корреспондентки ТСН Кристины Черноваловой.