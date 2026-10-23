"Каждую ночь читал ее в застенках": бойцы "Азова" поразили Молитвой националиста сразу после обмена

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Домой в рамках обмена вернулись 261 военный и 9 гражданских украинцев! Среди освобожденных – 221 защитник Мариуполя, в том числе 35 бойцов "Азова", а также защитники, пережившие теракт в Еленовке и получившие сфабрикованные приговоры в РФ. В этом видео – самые трогательные моменты возвращения: первые звонки родным, слезы радости и невероятная история бойца Леонида, который каждый вечер тайком читал Молитву украинского националиста в российской пыточной, а выйдя на родную землю, снова прочитал ее вместе с побратимами.