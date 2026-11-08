Киев и Днепр в темноте: враг разрывает энергетическое кольцо вокруг столицы, а людям не позволяют устанавливать котельные

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Киев и Днепр в темноте: враг разрывает энергетическое кольцо вокруг столицы, а людям не позволяют устанавливать котельные

До 20 часов без электричества в сутки: враг изменил тактику ударов и прицельно наносит удары по узловым точкам передачи электроэнергии, пытаясь разорвать киевское энергетическое кольцо и погрузить города-миллионники в темноту. После массированной комбинированной атаки сотен дронов и десятков ракет в Днепре без света оказались 600 тысяч человек, а в столице остановился электротранспорт и возникли проблемы с водой и заполнением теплосетей.

В то же время горожане, которые пытаются самостоятельно подготовиться к сложной зиме — установить модульные котельные или солнечные станции, — сталкиваются с искусственным тупиком: земля под их домами де-факто им не принадлежит из-за 11 лет бездействия правительства. Почему вместо помощи председатели ОСМД получают визиты силовиков, кто наживается на придомовых территориях и какой срочный закон готовят в парламенте, чтобы дать людям право на автономию — смотрите в сюжете ТСН.Тижня от журналистов Ирины Коваленко, Ирины Кондрачук и Игоря Бондаренко.