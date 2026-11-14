Киев и область содрогнулись от взрывов! Масштабный пожар в Киевской области!

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Утренний террор: несколько часов назад россияне атаковали Киев беспилотниками. По сообщениям городских властей, в Голосеевском районе сразу в двух местах упали обломки сбитых дронов — предварительно пострадавших нет. Под прицелом врага оказалась и Киевская область: в результате обстрела в области загорелись складские помещения, на место происшествия сразу выехали спасатели. Все подробности прямо сейчас узнаем у пресс-секретаря ГСЧС в Киевской области Виктории Рубан — она с нами на прямой связи.