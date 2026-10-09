Киев на грани блекаута: свет по графикам, транспортный хаос и перебои с водой

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Массированные удары по энергетической инфраструктуре Киева и области повлекли за собой критическую ситуацию в жизнеобеспечении столицы. Левый берег перешел на почасовые графики, на правом – экстренные аварийные отключения, а воду подают с пониженным давлением. Из-за обесточивания остановился электротранспорт: горожане вынуждены идти пешком, платить сумасшедшие деньги за такси или буквально штурмовать дублирующие автобусы. В то же время, президент Владимир Зеленский заявил, что Киев почти полностью провалил выполнение "плана устойчивости", а в правительстве требуют немедленных выводов и действий. Что сейчас происходит на левом и правом берегах Днепра и как столица преодолевает последствия ударов – смотрите в репортаже корреспондентов ТСН Ивана Воробьева и Дмитрия Фурдака.