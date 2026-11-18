Киев, Одесса и Днепр: жуткие взрывы! Срочные новости о жертвах атак!

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Четверо погибших — среди них 19-летняя девушка и медиа-специалистка, продюсер местного телеканала — и как минимум семеро тяжелораненых: днем россияне нанесли удар по историческому центру Одессы с помощью реактивных дронов. Удары наносились прямо туда, где было много людей, которые шли по улицам или ехали в машинах. В течение 2 часов враг нанес сразу 3 удара: раненые лежали под открытым небом, а часть людей оказалась заблокированной в искореженных автомобилях и квартирах. Подробнее о последствиях террористической атаки расскажет корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Уже 9 раненых в Днепропетровской области — в Павлограде и Днепре, среди пострадавших есть подросток. Россияне уже несколько суток терроризируют область — этой ночью преимущественно с помощью дронов: были разрушены жилые дома, учреждения и парк отдыха. Последствия попаданий видела корреспондентка ТСН Ольга Павловская.

Трое пострадавших в столице в течение сегодняшнего дня: одного раненого медики госпитализировали, а двум оказали помощь амбулаторно — сообщил мэр Виталий Кличко. К вечеру обломки российского беспилотника упали на один из элитных жилых комплексов в центре города — на Печерске: на уровне 11-го этажа многоэтажки вспыхнул пожар, также обломки упали в парковой зоне района и на Дарнице. По столице сегодня враг наносил удары преимущественно реактивными дронами — после взрывов, как пишут в соцсетях жители города, сразу в нескольких районах отключилось электричество.