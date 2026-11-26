Киев содрогнулся от взрывов! Попадание в ТРЦ: первые кадры после удара баллистикой

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Баллистику в 2 волны россияне запустили по Киеву еще до полуночи. В результате атаки пострадали 7 человек, 2 из них госпитализировали в тяжелом состоянии — об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко. Последствия удара зафиксировали в Деснянском районе: там вражеская цель попала в торговый центр, нежилое здание и территорию промзоны, на всех локациях есть разрушения. Мониторинговые каналы писали, что во время первого залпа враг применил по меньшей мере 8 баллистических ракет повышенной мощности, которыми целил по энергетическим объектам. Подробнее об обстреле Киева сегодня, а также о ситуации с ПВО в эфире ТСН рассказал военный эксперт Александр Мусиенко.