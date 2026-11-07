Киев в эти минуты: транспортный коллапс и ужасающие попадания в Соломенке

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Изменения в движении, ограничения и задержки: после ночного обстрела Киева возникли проблемы в работе общественного транспорта. Поврежден Северный мост, поэтому городской наземный транспорт курсирует по измененным правилам. Сегодня утром останавливалось и метро. После атаки в столице шесть пострадавших. Мониторинговые каналы насчитали до 3 десятков целей. Больше всего разрушений сейчас на Соломенке.