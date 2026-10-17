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ТСН в социальных сетях

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Километровые очереди на границе, целые города без света и руины в Запорожье: главное от ТСН

Километровые очереди на границе, целые города без света и руины в Запорожье: главное от ТСН

Километровые очереди на границе, целые города без света и руины в Запорожье: главное от ТСН

Часовые очереди и тысячи грузовиков на польско-украинской границе — всё из-за российских атак на Украину. Накануне в приграничном Ковеле под ударом оказался таможенный терминал. Поэтому из-за воздушных тревог пункты пропуска, преимущественно в Дорогуске и Зосине, временно приостанавливают оформление грузовиков, легковых автомобилей и автобусов. Это приводит к километровым пробкам.

Продолжаются масштабные отключения электроэнергии из-за российских атак. Блэкаут в Виннице, которая пережила ночью один из самых сильных обстрелов, — сообщил мэр города. Критическая инфраструктура работает на резервном питании. На время отключений электроэнергии электротранспорт не будет курсировать. Вместо этого на улицы выйдет больше автобусов и маршруток. Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру и в Житомирской области — сотни тысяч абонентов области остались без света, сообщает облэнерго. Оборудование повреждено.

Дата публикации
Количество просмотров
71

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