Километровые очереди на границе, целые города без света и руины в Запорожье: главное от ТСН

Реклама

Часовые очереди и тысячи грузовиков на польско-украинской границе — всё из-за российских атак на Украину. Накануне в приграничном Ковеле под ударом оказался таможенный терминал. Поэтому из-за воздушных тревог пункты пропуска, преимущественно в Дорогуске и Зосине, временно приостанавливают оформление грузовиков, легковых автомобилей и автобусов. Это приводит к километровым пробкам.

Продолжаются масштабные отключения электроэнергии из-за российских атак. Блэкаут в Виннице, которая пережила ночью один из самых сильных обстрелов, — сообщил мэр города. Критическая инфраструктура работает на резервном питании. На время отключений электроэнергии электротранспорт не будет курсировать. Вместо этого на улицы выйдет больше автобусов и маршруток. Россияне атаковали энергетическую инфраструктуру и в Житомирской области — сотни тысяч абонентов области остались без света, сообщает облэнерго. Оборудование повреждено.