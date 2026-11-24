Кинбурнская коса может стать коллективным кладбищем! Новая гуманитарная катастрофа!

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Гуманитарная катастрофа, грозящая превратить Кинбурнскую косу в коллективное кладбище: без еды и медикаментов, окружённые водой с 3 сторон, около 100 жителей Покровского, Васильевки, Геройского и Покровки — временно оккупированных украинских сёл на полуострове — вряд ли имеют хотя бы малейший шанс пережить предстоящую зиму. Всю прибрежную полосу и единственную дорогу, по которой можно покинуть косу, российские военные заминировали. Никакой помощи людям в захваченных населённых пунктах — ни продуктами, ни лекарствами, ни с эвакуацией — захватчики не оказывают. Те, кто на свой страх и риск отважился идти по минным тропам и кому посчастливилось добраться до подконтрольной Украине территории, уверяют: их земляков, преимущественно людей старшего возраста, если срочно не вмешаться, уже вскоре ждёт голодная смерть.