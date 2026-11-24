Кинбурнская ловушка: люди в окружении мин и воды, а у россиян началась настоящая истерика

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Олимпийская чемпионка Ольга Харлан обратилась к Мелании Трамп с призывом спасти жителей оккупированной Кинбурнской косы. Около сотни гражданских украинцев — преимущественно пожилых людей — оказались в смертельной ловушке, отрезанные водой и заминированными дорогами, без еды, связи, света и элементарных медикаментов. Те, кому чудом удалось вырваться из ада, откровенно говорят: выбора людям не оставили — либо взрыв на вражеских минах, либо медленная смерть от голода и болезней. В то же время сами российские оккупанты бьют тревогу в соцсетях: их логистика под огневым контролем ВСУ перерезана, а укреплений практически нет. Как выживают украинцы в полной изоляции, почему мировое сообщество должно немедленно вмешаться и какова реальная ситуация на Кинбурне — смотрите в специальном репортаже журналиста ТСН Александра Моторного.