ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
364

Коломойский о ловушке замораживания войны, демобилизации и курсе доллара в 150

Коломойский о ловушке замораживания войны, демобилизации и курсе доллара в 150

Коломойский о ловушке замораживания войны, демобилизации и курсе доллара в 150

Переговоры возможны, а вот их исход — неизвестен. По завершении судебного заседания в Подольском суде Киева бизнесмен Игорь Коломойский откровенно прокомментировал слухи о возможном «замораживании войны» и призвал честно ответить на внутренние вызовы. Что делать с армией на позициях в случае прекращения огня? Будет ли Запад продолжать финансовую поддержку? И что будет с экспортом зерна и металла? По его мнению, настоящий мир наступит только после кардинальных перемен в Кремле. А пока стране стоит готовиться к сложному экономическому испытанию. Острые оценки, расчеты по курсу валют и прогнозы — в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
364

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie