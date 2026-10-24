Коломойский о ловушке замораживания войны, демобилизации и курсе доллара в 150

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Переговоры возможны, а вот их исход — неизвестен. По завершении судебного заседания в Подольском суде Киева бизнесмен Игорь Коломойский откровенно прокомментировал слухи о возможном «замораживании войны» и призвал честно ответить на внутренние вызовы. Что делать с армией на позициях в случае прекращения огня? Будет ли Запад продолжать финансовую поддержку? И что будет с экспортом зерна и металла? По его мнению, настоящий мир наступит только после кардинальных перемен в Кремле. А пока стране стоит готовиться к сложному экономическому испытанию. Острые оценки, расчеты по курсу валют и прогнозы — в ТСН.