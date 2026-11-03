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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
39

Коломойского не вывозят из СИЗО на суд после интервью на 2 миллиона просмотров

Коломойского не вывозят из СИЗО на суд после интервью на 2 миллиона просмотров

Коломойского не вывозят из СИЗО на суд после интервью на 2 миллиона просмотров

После публикации в YouTube ролика, набравшего почти два миллиона просмотров и в котором бизнесмен Игорь Коломойский высказал свое видение ситуации в Украине, его перестали вывозить из следственного изолятора на лечение и судебные заседания. Сегодня в Апелляционном суде должно было состояться заседание, на котором Коломойский с адвокатами обжаловали бы решение Подольского суда столицы о продлении содержания под стражей по делу о присвоении средств «ПриватБанка». Но подсудимого не привезли. Детали — в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
39

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