Коломойского перестали вывозить из СИЗО даже на суды! Назвали неожиданную причину

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Новое «покушение» на жизнь бизнесмена Игоря Коломойского. На сегодняшнее судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде, где слушаются детали крупнейшего дела «ПриватБанка», фигуранта не доставили. В начале заседания председательствующая судья сообщила: получила письмо из СИЗО СБУ. Мол, на Коломойского готовится покушение, поэтому транспортировка невозможна. А поскольку закон запрещает рассматривать дело без обвиняемого, заседание отложили. Напомню: аналогичное письмо от СБУ в январе этого года получала временная следственная комиссия — тогда бизнесмен должен был выступить с заявлением на фоне спецоперации НАБУ «Мидас». Тогда несколько дней Коломойского тоже не вывозили на суды.