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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
14

Коломойского перестали вывозить из СИЗО даже на суды! Назвали неожиданную причину

Коломойского перестали вывозить из СИЗО даже на суды! Назвали неожиданную причину

Коломойского перестали вывозить из СИЗО даже на суды! Назвали неожиданную причину

Новое «покушение» на жизнь бизнесмена Игоря Коломойского. На сегодняшнее судебное заседание в Высшем антикоррупционном суде, где слушаются детали крупнейшего дела «ПриватБанка», фигуранта не доставили. В начале заседания председательствующая судья сообщила: получила письмо из СИЗО СБУ. Мол, на Коломойского готовится покушение, поэтому транспортировка невозможна. А поскольку закон запрещает рассматривать дело без обвиняемого, заседание отложили. Напомню: аналогичное письмо от СБУ в январе этого года получала временная следственная комиссия — тогда бизнесмен должен был выступить с заявлением на фоне спецоперации НАБУ «Мидас». Тогда несколько дней Коломойского тоже не вывозили на суды.

Дата публикации
Количество просмотров
14

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