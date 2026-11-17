Коломойского внезапно привезли в суд после заявлений о покушении! Громкие детали заседания

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После двухнедельного перерыва Игоря Коломойского накануне таки доставили в суд, где рассматривались сразу две важные апелляции его защиты. Четырнадцать дней назад его перестали возить в суд из-за письма от СБУ, что, мол, на Коломойского готовится покушение и транспортировка невозможна. И это уже не первый раз правоохранители используют такую ​​причину, чтобы не возить бизнесмена в суд. Апелляцию не удовлетворили. Бизнесмена оставили в СИЗО. Вместе с тем увеличили сумму залога. С 615 миллионов до 782 миллионов. По словам же самого бизнесмена – никаких доказательств о подготовке какого-либо покушения на него и опасности – предоставлено не было.