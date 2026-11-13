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ТСН в социальных сетях

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Концерты в метро и спектакли без света: как изменились правила проведения мероприятий и почему залы переполнены

Концерты в метро и спектакли без света: как изменились правила проведения мероприятий и почему залы переполнены

Концерты в метро и спектакли без света: как изменились правила проведения мероприятий и почему залы переполнены

Актеры играют на сцене, а зрители следят за спектаклем и одновременно проверяют оповещения о тревоге в своих телефонах: как изменилась жизнь украинских театров в условиях постоянных вражеских атак? С введением классификации тревог по уровням угрозы («желтый» и «красный») спектакли в столице больше не отменяются автоматически — каждый зритель принимает решение самостоятельно. Пока масштабные сольные концерты звезд во Дворце спорта переносят или отменяют из-за мер безопасности, театральные залы остаются полностью заполненными. Выбитые после обстрелов окна, холод, отключение электроэнергии или необходимость спускаться в метро посреди представления — ничто не останавливает ни артистов, ни публику. О новых реалиях культурного фронта, проверке на стойкость и силу украинского зрителя — в репортаже Кристины Черноваловой в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
1

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