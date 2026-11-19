Кризис на рынке труда! Кого в Украине ищут больше всего и кто дает бронь и общежитие?

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Вакансий все меньше, а тех, кто ищет работу, все больше. По крайней мере, такие изменения на рынке труда зафиксировали в первый месяц осени. В макроэкономическом отчете Национального банка Украины пишут: такая динамика обусловлена прежде всего последствиями атак по бизнесу и увеличением продолжительности воздушных тревог в крупных городах. В то же время есть отрасли, которые кризис кадров преодолевают всеми возможными способами уже пятый год. Какие профессии сейчас наиболее востребованы? Как женщины осваивают традиционно мужские специальности, почему на стройках критически не хватает мастеров и какие условия (от общежитий до бронирования) предлагают работодатели — смотрите в сюжете Алины Лисовой в эфире телемарафона «Единые новости».