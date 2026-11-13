Крупнейший обмен?! Посланники США в Москве: на что согласился Путин и о чем предупредил Зеленский

Реклама

Первые за девять месяцев переговоры между Украиной и РФ при посредничестве США принесли неожиданные сдвиги, но и новые вызовы. Американские спецпосланники Стив Уиткофф и Джаред Кушнер после встреч в Абу-Даби отправились в Москву, где провели более двух часов за закрытыми дверями с Владимиром Путиным. Главный публичный результат – подготовка самого масштабного в истории обмена военнопленными и согласие привлечь Европу к следующим раундам. В то же время глава Кремля предлагает так называемую «гуманитарную миссию» в Константиновке по образцу Олешек, что в Киеве расценивают как попытку завести военную технику под прикрытием тишины. Кроме того, Москва категорически отказывается прекращать террористические удары по энергетической инфраструктуре Украины и стремится навязать собственное видение европейской безопасности. Все детали дипломатического турне Вашингтон – Москва – Дублин смотрите в репортаже корреспондента «Радио Свобода» Зоряны Степаненко в ТСН.