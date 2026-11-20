Крым отрезан! Как разрушение моста изменило ход событий и почему Путин взбешен

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Спецоперация, которая длилась около месяца и состояла из семи тщательно спланированных этапов: Силы обороны Украины нанесли сокрушительный удар по незаконному Крымскому мосту. Автомобильная арка пошла ко дну и перекрыла фарватер Керченского пролива, движение парализовано, а эксперты заявляют о невозможности быстрого восстановления сооружения. Этот удар стал не только военным поражением Кремля, но и болезненной оплеухой российской пропаганде накануне саммита в Китае.

Как операция по уничтожению главного символа путинских амбиций изменит ситуацию на фронте, почему в Крыму началась паника на заправках, что именно Дональд Трамп рассказал о реакции диктатора и почему у россиян осталась лишь подконтрольная ВСУ «дорога смерти» – смотрите разбор журналистки ТСН Марии Васильевой.