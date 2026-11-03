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ТСН в социальных сетях

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32

Кто ответственен за ситуацию на Петропавловской Борщаговке? Начато расследование!

Кто ответственен за ситуацию на Петропавловской Борщаговке? Начато расследование!

Кто ответственен за ситуацию на Петропавловской Борщаговке? Начато расследование!

События в Петропавловской Борщаговке в Киеве – недопустимы для государства и вредят единству украинцев перед лицом российской угрозы – об этом сегодня заявил глава офиса президента Кирилл Буданов. Накануне вечером он сам приехал к месту столкновений у одного из домов, чтобы снять общественное напряжение. Уже утром во вторник ДБР возбудило уголовное производство по факту событий в Петропавловской Борщаговке — превышение военным должностным лицом власти или служебных полномочий.

Дата публикации
Количество просмотров
32

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