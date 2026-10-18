Куда бежать от ударов и какая цена аренды жилья во Львове, Ивано-Франковске, Луцке, Ровно

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Ежедневные российские обстрелы, баллистические удары и приближение зимы заставляют тысячи украинцев снова паковать чемоданы и искать убежища в более безопасных регионах. Главное направление – мероприятие Украины. В результате на рынке недвижимости вспыхнул невиданный ажиотаж: во Львове и Франковске спрос вырос в разы, а арендодатели стремительно повышают цены на 30-35% и больше.

На одну квартиру с укрытием претендуют до 30 человек, а бюджетные варианты разлетаются буквально в считанные часы. Сколько сегодня стоит аренда однокомнатных и двухкомнатных домов во Львове, Ивано-Франковске, Житомире, Ровно, Луцке и Хмельницком? Где еще остались доступные варианты и к чему готовиться к зиме – смотрите в сюжете корреспонденток Марички Кужик, Аллы Пасс и Анны Махно.