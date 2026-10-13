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ТСН в социальных сетях

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Купили дом ради тепла? Что на самом деле ждет города этой зимой

Купили дом ради тепла? Что на самом деле ждет города этой зимой

Купили дом ради тепла? Что на самом деле ждет города этой зимой

Правительство расширило государственную программу поддержки на установку резервного питания: кто получит средства и спасет ли это от морозов? Пока мегаполисы готовятся к затяжным обесточиваниям, украинцы массово меняют образ жизни. Киевляне бросают квартиры ради сельских домов с печью, в Одессе запасаются биотуалетами и едой, а столичные ОСМД тратят миллионы на солнечные станции и тонны топлива. Что сейчас происходит с ценами на аренду жилья, сколько стоит реальная энергонезависимость в 2026 году и где на самом деле безопаснее зимовать – в квартире или в доме? Все подробности, расчеты и откровенные истории смотрите в сюжете журналистки ТСН Ирины Кондрачук.

Дата публикации
Количество просмотров
8

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