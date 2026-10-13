Купили дом ради тепла? Что на самом деле ждет города этой зимой

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Правительство расширило государственную программу поддержки на установку резервного питания: кто получит средства и спасет ли это от морозов? Пока мегаполисы готовятся к затяжным обесточиваниям, украинцы массово меняют образ жизни. Киевляне бросают квартиры ради сельских домов с печью, в Одессе запасаются биотуалетами и едой, а столичные ОСМД тратят миллионы на солнечные станции и тонны топлива. Что сейчас происходит с ценами на аренду жилья, сколько стоит реальная энергонезависимость в 2026 году и где на самом деле безопаснее зимовать – в квартире или в доме? Все подробности, расчеты и откровенные истории смотрите в сюжете журналистки ТСН Ирины Кондрачук.