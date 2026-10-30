Курица на протезе! 16-летний школьник поразил своим изобретением всю деревню!

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16-летний Евгений Чуян из небольшой деревни в Житомирской области сотворил настоящее чудо с помощью школьного 3D-принтера — он сконструировал и напечатал полноценный функциональный протез для курицы Светланы! Птица потеряла конечность ещё в цыплёночь и долго прыгала на одной ноге, пока внук хозяйки не решил всё исправить. Первый протез сломался, но парень усовершенствовал конструкцию с помощью жидкого силикона и более прочного пластика — и теперь Светлана носится по огороду и даже несёт больше яиц. История получила широкую огласку в соцсетях, а юный изобретатель уже готовится спасти соседского трехногия кота и мечтает в будущем создавать протезы для людей. Подробности — в репортаже журналистки ТСН Елены Лоскун.