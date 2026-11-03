ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Видео
Количество просмотров
95

Квартал в щепки, люди под плитами! ТСН с мест атаки на Днепр!

Квартал в щепки, люди под плитами! ТСН с мест атаки на Днепр!

Квартал в щепки, люди под плитами! ТСН с мест атаки на Днепр!

По меньшей мере, один человек погиб еще 17 ранены в результате атаки на Днепр. Среди пострадавших тяжелые. Всю ночь враг бил по Днепру баллистикой, беспилотниками и крылатыми ракетами. Целил по критической инфраструктуре, в то же время разбил целый жилой квартал. На месте атаки – под угрозой повторных ударов – продолжается разбор завалов. Последствия очередного российского преступления видела корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.

Дата публикации
Количество просмотров
95

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie