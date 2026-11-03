Квартал в щепки, люди под плитами! ТСН с мест атаки на Днепр!

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По меньшей мере, один человек погиб еще 17 ранены в результате атаки на Днепр. Среди пострадавших тяжелые. Всю ночь враг бил по Днепру баллистикой, беспилотниками и крылатыми ракетами. Целил по критической инфраструктуре, в то же время разбил целый жилой квартал. На месте атаки – под угрозой повторных ударов – продолжается разбор завалов. Последствия очередного российского преступления видела корреспондентка ТСН Анастасия Неверная.