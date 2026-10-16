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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
46

Квартиры в аренду расходятся как горячие пирожки! Цены во Львове и Ивано-Франковске

Квартиры в аренду расходятся как горячие пирожки! Цены во Львове и Ивано-Франковске

Квартиры в аренду расходятся как горячие пирожки! Цены во Львове и Ивано-Франковске

Массированные российские обстрелы и призывы подготовиться к сложной зиме спровоцировали новую мощную волну внутренней миграции. Тысячи семей, спасаясь от ежедневных ударов по столице и прифронтовым городам, срочно ищут убежище на западе Украины — в частности, во Львове и Ивано-Франковске.

Спрос на жилье бьет рекорды: риэлторы сообщают о десятках звонков в первые минуты после публикации объявлений, а на одну квартиру претендуют до 30 человек. Вместе со спросом стремительно взлетели и цены: стоимость аренды выросла как минимум на треть, а найти жилье рядом с укрытием и подальше от инфраструктурных объектов становится настоящим вызовом.

Сколько сегодня реально стоит аренда однокомнатных и двухкомнатных квартир во Львове и Ивано-Франковске, есть ли ещё дешёвые альтернативы за пределами областных центров и чего ожидать от рынка недвижимости с наступлением зимы — смотрите в сюжетах журналисток ТСН Марички Кужик и Аллы Пасс.

Дата публикации
Количество просмотров
46

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