Лесные звери во Львовской области: камеры пограничников зафиксировали дикую фауну от косуль до медведей

Реклама

Камеры наблюдения 7-го пограничного Карпатского отряда во Львовской области все чаще фиксируют в приграничных лесах разнообразных диких животных — от оленей и косуль до волков и бурого медведя. Поскольку звери активно передвигаются по ночам в поисках пищи, пограничники призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и не заходить самовольно в лесные чащи во избежание опасных столкновений.