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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
115

Лесные звери во Львовской области: камеры пограничников зафиксировали дикую фауну от косуль до медведей

Лесные звери во Львовской области: камеры пограничников зафиксировали дикую фауну от косуль до медведей

Лесные звери во Львовской области: камеры пограничников зафиксировали дикую фауну от косуль до медведей

Камеры наблюдения 7-го пограничного Карпатского отряда во Львовской области все чаще фиксируют в приграничных лесах разнообразных диких животных — от оленей и косуль до волков и бурого медведя. Поскольку звери активно передвигаются по ночам в поисках пищи, пограничники призывают граждан строго соблюдать правила безопасности и не заходить самовольно в лесные чащи во избежание опасных столкновений.

Дата публикации
Количество просмотров
115

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