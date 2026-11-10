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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
4

Левый отдельно от правого?! 5 часов каждый день в пути в Киеве! Еще и мосты будут платными?

Левый отдельно от правого?! 5 часов каждый день в пути в Киеве! Еще и мосты будут платными?

Левый отдельно от правого?! 5 часов каждый день в пути в Киеве! Еще и мосты будут платными?

Левый берег раздельно от правого? Из-за вражеских ударов и ограничения движения на столичных мостах ежедневная дорога на работу для сотен тысяч киевлян превратилась в настоящее мытарство: многочасовые пробки, перебои в работе метро и безумные траты времени. Власти анонсировали запуск первых альтернативных переправ через Днепр уже в начале следующего года – всего в проекте говорится о более чем 20 переправах в Украине и расходах на миллиард гривен. Однако инженеры и военные эксперты предупреждают о скрытых угрозах: насколько понтоны уязвимы для российских дронов, выдержат ли они поток гражданского транспорта и придется ли вводить платный проезд по мостам? Все подробности выяснила корреспондентка ТСН Валентина Доброта.

Дата публикации
Количество просмотров
4

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