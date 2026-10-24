Любимая пара миллионов возвращается: что скрывает новый сезон "Парочки следователей"

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Признаются ли наконец в своих чувствах и будут ли вместе следователь София и судмедэксперт Паша? Любимая пара украинского детектива возвращается на телеэкраны. Героев третьего сезона «Парочки следователей» ждут новые запутанные дела, неожиданные сюжетные повороты и вызовы, которые перевернут привычную жизнь участка, а к актерскому составу присоединятся известные звезды. Чем будет удивлять продолжение популярного сериала — расскажет корреспондент ТСН Валерия Ковалинская, побывавшая на съемочной площадке.