Людей вывозят из ловушки Олешок! Эксклюзивные кадры и подробности

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Долгожданный прорыв и спасение мирных жителей из оккупированных Олешек в Херсонской области! После подрыва россиянами Каховской ГЭС местные жители оказались в водной и гуманитарной блокаде без света, воды и лекарств. Враг превратил город в зону отчуждения: заблокировал гуманитарную помощь и устроил циничное «сафари» на мирных жителях, сбрасывая боеприпасы с дронов на тех, кто пытался вырваться. Месяцы безрезультатных переговоров сдвинулись с мертвой точки только после непосредственного вмешательства Папы Римского и первой леди США. Уполномоченный по правам человека Дмитрий Лубинец вместе с коллегами отправился в заблокированный город. Смотрите в эксклюзивном материале: первые кадры спасения, откровенные рассказы жителей Олешкива о жизни под прицелом и правду о том, как оккупанты используют людей в качестве живого щита.