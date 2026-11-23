Люди выскакивали из горящих вагонов: РФ цинично ударила по вокзалу, а ночью терроризировала Харьков

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Массированный террор Харьковщины: российские оккупационные войска избивали по области с вечера и до самого утра, используя дроны разных типов и боеприпасы "Бандероль". В Люботине враг цинично попал по железнодорожному вокзалу – под удар попала пригородная электричка с пассажирами. Испуганные люди выскакивали из охваченных огнем вагонов на перрон, ранения получили подростки и женщина. Утром же удар понес Лозов, где количество пострадавших превысило десяток.

Сам Харьков пережил тревожную ночь: под обстрелом оказались сразу четыре района города. Реактивные беспилотники попали по спальным кварталам, разрушили здание детского сада, повредили гостиницу, а на рассвете попали в окно жилой многоэтажки. Местные жители рассказывают, что вражеские дроны летели совершенно бесшумно. Все последствия циничных атак, эксклюзивные кадры из мест попаданий и жуткие рассказы очевидцев – смотрите в репортаже корреспондентки ТСН Юлии Бойко.