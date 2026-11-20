Масло исчезнет с полок? Что будет с продуктами зимой после ударов РФ | Тарас Высоцкий

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После целенаправленных ударов РФ по маслозаводам и складам по сети прокатилась волна паники в связи с дефицитом основных продуктов и ограничениями в магазинах. Угрожают ли украинцам пустые полки этой зимой, что на самом деле происходит с экспортом зерна и как государство поддержит пострадавших фермеров — смотрите в интервью с министром аграрной политики и продовольствия Тарасом Высоцким в эфире «1+1» в рамках телемарафона «Единые новости».