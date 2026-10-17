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ТСН в социальных сетях

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Количество просмотров
52

Массированный удар по энергоснабжению! Враг наносит удар по самому больному месту! Резкое заявление Зеленского

Массированный удар по энергоснабжению! Враг наносит удар по самому больному месту! Резкое заявление Зеленского

Массированный удар по энергоснабжению! Враг наносит удар по самому больному месту! Резкое заявление Зеленского

Массированный комбинированный удар по украинской энергетике и городам. Ночью и утром российские войска атаковали энергообъекты сразу в 10 областях Украины. В Виннице и ряде западных областей ввели чрезвычайные ограничения и графики отключений, под интенсивными обстрелами оказались жилые кварталы Херсона, Запорожья и Сум – есть раненые среди гражданских, в том числе дети. Между тем Генштаб ВСУ опровергает вражеские фейки о «прорывах», а украинские защитники наносят ощутимые удары по логистике врага в тылу. Как энергетики восстанавливают электроснабжение, что происходит в пострадавших городах и как на попытку погрузить страну в блэкаут перед зимой отреагировал Владимир Зеленский — смотрите в ТСН.

Дата публикации
Количество просмотров
52

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