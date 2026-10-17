Массированный удар по энергоснабжению! Враг наносит удар по самому больному месту! Резкое заявление Зеленского

Реклама

Массированный комбинированный удар по украинской энергетике и городам. Ночью и утром российские войска атаковали энергообъекты сразу в 10 областях Украины. В Виннице и ряде западных областей ввели чрезвычайные ограничения и графики отключений, под интенсивными обстрелами оказались жилые кварталы Херсона, Запорожья и Сум – есть раненые среди гражданских, в том числе дети. Между тем Генштаб ВСУ опровергает вражеские фейки о «прорывах», а украинские защитники наносят ощутимые удары по логистике врага в тылу. Как энергетики восстанавливают электроснабжение, что происходит в пострадавших городах и как на попытку погрузить страну в блэкаут перед зимой отреагировал Владимир Зеленский — смотрите в ТСН.