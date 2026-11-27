Мелания Трамп давит на РФ? Лубинец о тайных переговорах в Белом доме и возвращении детей

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Украина вернула с временно оккупированных территорий и России еще 9 детей и 29-летнюю воспитанницу Олешковского интерната – некоторые семьи ждали воссоединения более 4 лет. Операция проходила при непосредственном посредничестве первой леди США Мелании Трамп. Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец в эфире "1+1" в рамках телемарафона "Единые новости" раскрыл эксклюзивные подробности переговоров в Белом доме, рассказал об устрашении детей россиянами и о том, как гуманитарные миссии могут стать первым шагом к миру.