Месяц пешком под дронами! Бойцы спасли последнюю жительницу Малой Токмачки, которая взяла в плен врага

Реклама

Эта история спасения трогает до слез и в то же время восхищает силой украинского духа. Пехотинцы 118-й отдельной механизированной бригады провели на передовой 309 дней. Выходя с позиций, они встретили и забрали с собой последнюю жительницу разрушенной дотла Малой Токмачки – Светлану Николаевну и двух ее собак. Женщина держалась за родной двор до последнего: под ежедневными обстрелами ухаживала за хозяйством, сажала огород и даже успела лично убедить российского военного сдаться в плен ВСУ. Решилась на эвакуацию только тогда, когда вражеский КАБ полностью разрушил ее дом. Вместе с защитниками она почти месяц пешком пробиралась сквозь болота, камыши и колючую проволоку под непрерывной охотой вражеских дронов, преодолевая за сутки всего километр-полтора. Трогательную встречу Светланы Николаевны со своими спасителями в Запорожье запечатлела корреспондент ТСН Дарья Назарова.