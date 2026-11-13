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ТСН в социальных сетях

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Месяц пешком под дронами! Бойцы спасли последнюю жительницу Малой Токмачки, которая взяла в плен врага

Месяц пешком под дронами! Бойцы спасли последнюю жительницу Малой Токмачки, которая взяла в плен врага

Месяц пешком под дронами! Бойцы спасли последнюю жительницу Малой Токмачки, которая взяла в плен врага

Эта история спасения трогает до слез и в то же время восхищает силой украинского духа. Пехотинцы 118-й отдельной механизированной бригады провели на передовой 309 дней. Выходя с позиций, они встретили и забрали с собой последнюю жительницу разрушенной дотла Малой Токмачки – Светлану Николаевну и двух ее собак. Женщина держалась за родной двор до последнего: под ежедневными обстрелами ухаживала за хозяйством, сажала огород и даже успела лично убедить российского военного сдаться в плен ВСУ. Решилась на эвакуацию только тогда, когда вражеский КАБ полностью разрушил ее дом. Вместе с защитниками она почти месяц пешком пробиралась сквозь болота, камыши и колючую проволоку под непрерывной охотой вражеских дронов, преодолевая за сутки всего километр-полтора. Трогательную встречу Светланы Николаевны со своими спасителями в Запорожье запечатлела корреспондент ТСН Дарья Назарова.

Дата публикации
Количество просмотров
10

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