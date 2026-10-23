Метро переполнено — спрятаться негде! Скандалы с безопасностью в Киеве и образцовое укрытие

Реклама

«Правило двух стен» больше не спасает от избыточного давления взрыва и современной баллистики, а панельные дома рискуют просто рухнуть — об этом прямо предупреждают в ГСЧС. Но где переждать опасность, когда воздушные тревоги продолжаются чуть ли не круглосуточно, а в метро не хватает места даже стоя? Журналистка ТСН Валентина Доброта изучила реальное состояние столичных бомбоубежищ и обнаружила поразительные контрасты.