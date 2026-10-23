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ТСН в социальных сетях

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Видео
Количество просмотров
84

Метро переполнено — спрятаться негде! Скандалы с безопасностью в Киеве и образцовое укрытие

Метро переполнено — спрятаться негде! Скандалы с безопасностью в Киеве и образцовое укрытие

Метро переполнено — спрятаться негде! Скандалы с безопасностью в Киеве и образцовое укрытие

«Правило двух стен» больше не спасает от избыточного давления взрыва и современной баллистики, а панельные дома рискуют просто рухнуть — об этом прямо предупреждают в ГСЧС. Но где переждать опасность, когда воздушные тревоги продолжаются чуть ли не круглосуточно, а в метро не хватает места даже стоя? Журналистка ТСН Валентина Доброта изучила реальное состояние столичных бомбоубежищ и обнаружила поразительные контрасты.

Дата публикации
Количество просмотров
84

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