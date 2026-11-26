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Миллиардный ущерб: излишки пшеницы некуда девать! Угрожает ли нам продовольственный кризис?
Украинский агросектор очутился перед критическими вызовами: блокада черноморских портов, обвал внутренних цен на зерно, дефицит оборотных средств и угроза срыва посевной кампании. Почему фермеры вынуждены отапливать помещение пшеницей вместо продаж, какие убытки угрожают отрасли, что происходит с экспортом через Дунай и железную дорогу и угрожает ли Украине дефицит масла и хлеба? Об этом в эфире ТСН рассказал заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук.