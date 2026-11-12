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ТСН в социальных сетях

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Миллиарды Гринкевичей, годы судебных разбирательств по делу Тандыра и "пленки Трубы"! Как ГБР наказывает высокопоставленных чиновников и предателей

Миллиарды Гринкевичей, годы судебных разбирательств по делу Тандыра и "пленки Трубы"! Как ГБР наказывает высокопоставленных чиновников и предателей

Миллиарды Гринкевичей, годы судебных разбирательств по делу Тандыра и "пленки Трубы"! Как ГБР наказывает высокопоставленных чиновников и предателей

12 ноября 2015 года Верховная Рада приняла закон о Государственном бюро расследований. За годы деятельности ГБР прошло путь от вновь созданного органа до ключевого элемента правоохранительной системы, расследуя дела в отношении высокопоставленных чиновников, судей, силовиков и военных. С началом полномасштабного вторжения появились новые вызовы: выявление коллаборационистов, предателей и противодействие коррупции в оборонной сфере. В репортаже ТСН — анализ работы ГБР, громкие расследования, а также скандалы вокруг руководства ведомства.

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