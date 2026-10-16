Миллион в "гармошке", танец Ласточкина на фронте и звезда в честь Магучих | Хорошие новости ТСН

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Вдохновляющие, утешают и возвращают веру в чудеса! В этом видео ТСН собраны самые яркие события, разлетевшиеся по сети:

-Известный актер и боец ​​93-й ОМБр Игорь Ласточкин снял зажигательный танец в блиндаже и за считанные часы закрыл сбор на пикап.

-В Киеве правоохранители разыскали забытую в автобусе сумку с драгоценностями и свыше миллиона гривен, которая укрылась в неожиданном месте.

-На передовой смелый местный собственноручно расчистил путь боевому наземному дрону. -Ученые увековечили имя Ярославы Магучих в открытом космосе.

-13-летний украинец покорил мировой рекорд.

-Легендарная Метрополитен-опера в Нью-Йорке стоя подпевала украинскому гимну. Все эти трогательные, невероятные и курьезные истории смотрите в дайджесте ТСН!