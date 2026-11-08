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ТСН в социальных сетях

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Минус 15 заводов и 23 миллиарда убытков: как рои украинских дронов наносят сокрушительные удары по тылу РФ

Минус 15 заводов и 23 миллиарда убытков: как рои украинских дронов наносят сокрушительные удары по тылу РФ

Минус 15 заводов и 23 миллиарда убытков: как рои украинских дронов наносят сокрушительные удары по тылу РФ

Искусственный тайм-аут окончательно провалился: украинские защитники наносят сокрушительные удары по военным заводам и топливным гигантам в самом глубоком тылу России. Только за последнее время под массированными атаками загорелись ключевые нефтеперерабатывающие предприятия страны-агрессора — Ярославский, Рязанский и Афипский НПЗ, а ракеты «Нептун» разнесли критически важный военный завод «Протон» в Орле. Убытки Кремля уже превысили ошеломляющие 23 миллиарда долларов, а почти половина ключевых НПЗ выведена из строя или сократила работу. Как работает Первый отдельный центр беспилотных систем СБС ВСУ, какие секреты скрывает засекреченный мобильный дронопорт и как украинские дроны FP-1 преодолевают более 3000 километров, обходя российскую ПВО — смотрите в репортаже Оксаны Радионовой.

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