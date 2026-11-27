"Мир силой — это поцелуй в задницу врага!" Кузен Венса раскритиковал политику США в отношении Украины

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Кузен вице-президента США Джей Ди Венса, ветеран морской пехоты США и боец подразделения «Волки Да Винчи» Нейт Венс в эксклюзивном интервью для ТСН раскрыл свое видение завершения войны в Украине. Почему попытки «задобрить» Путина уступками по Донбассу обернутся новой катастрофой, что на самом деле стоит за решениями команды Трампа, почему 5-я статья НАТО не гарантирует защиты и какова реальная ситуация на линии соприкосновения – смотрите в откровенной беседе без дипломатических прикрас.