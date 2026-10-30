«Мы здесь немало натерпелись!» Эксклюзив ТСН из Олешек: первые кадры спасательной операции

Реклама

Самая масштабная гуманитарная миссия за все время войны. Оккупированные Олешки в Херсонской области наконец получили шанс на спасение: из полностью блокированного города, где люди месяцами выживали без воды, света, еды и лекарств под ударами дронов, отправились первые эвакуационные автобусы.

В оккупированный город лично прибыл уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец. Слёзы, объятия родной делегации и горькая правда о жизни в оккупации, которую жители решились рассказать только увидев украинский флаг. Как удалось разблокировать гуманитарный коридор после вмешательства международных лидеров, почему часть горожан боится уезжать и через какие страны пролегает сложный маршрут возвращения домой — смотрите в эксклюзивном спецрепортаже ТСН.