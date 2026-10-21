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ТСН в социальных сетях

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"Мы знаем, сколько у них есть на складах": Игорь Жовква о ракетах до Patriot, Starlink и переговорах с США

"Мы знаем, сколько у них есть на складах": Игорь Жовква о ракетах до Patriot, Starlink и переговорах с США

"Мы знаем, сколько у них есть на складах": Игорь Жовква о ракетах до Patriot, Starlink и переговорах с США

"Сегодня был важный день для мира" - именно так премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стере на пресс-конференции охарактеризовал переговоры в Осло. Там говорили об Украине и плане завершения войны. Президент Владимир Зеленский встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Виткоффом. К ним присоединились глава норвежского правительства Йонас Гар Стере и президент Финляндии Александр Стубб. В режиме онлайн по причине болезни участие в разговоре принял и второй спецпредставитель США — зять Дональда Трампа Джаред Кушнер. Каких результатов этой встречи ожидать — об этом у Осло корреспондентка ТСН Елена Чернякова расспросила присутствовавшего на переговорах заместителя руководителя Офиса президента Игоря Жовкву.

Дата публикации
Количество просмотров
69

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