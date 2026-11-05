На что может рассчитывать Украина после политических перемен в США?

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Координация перед переговорами в Абу-Даби. Накануне трехсторонней встречи Владимир Зеленский провел переговоры с представителями Трампа — Виткоффом и Кушнером. Телефонный разговор длился полтора часа. Параллельно в Брюсселе в среду состоялись консультации делегаций США, Франции, Великобритании, Германии, НАТО и Всемирного банка по вопросам послевоенного восстановления Украины. А уже сегодня в Брюсселе будут обсуждать будущее европейской безопасности. Важным приоритетом остается ПВО. И всё это на фоне исторического поражения республиканцев на выборах в Конгресс. В Палате представителей демократы уже получили 240 мест, хотя для большинства достаточно 218. И у них есть потенциал ещё увеличить отрыв, ведь ещё не подсчитаны 48 мест. В Сенате — аналогичная ситуация.