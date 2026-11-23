На заседание ВСК не пришли все 5 приглашенных: Федорова приведут принудительно

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Впервые за время работы Временной следственной комиссии Верховной Рады по вопросам расследования возможных нарушений в сфере обороны на заседание 23 ноября не явился ни один из пяти приглашенных топ-чиновников и силовиков: экс-генпрокурор Руслан Кравченко, экс-глава СБУ Василий Малюк, директор НАБУ Семен Кривонос, глава САП Александр Клименко и детектив НАБУ Руслан Магомедрасулов. Как сообщил глава комиссии Алексей Гончаренко, в СБУ объяснили отсутствие Малюка его пребыванием в зоне боевых действий, в САП сослались на важную международную встречу Клименко, а в НАБУ объяснений вообще не предоставили. В то же время, члены ВСК поддержали принудительный привод через Нацполицию на заседание 7 декабря экс-министра обороны Михаила Федорова, который игнорирует вызовы уже в третий раз.