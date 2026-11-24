НАБУ выложило видео с началом обыска у Дуки: детективам угрожали оружием

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НАБУ обнародовало видео обыска в здании генерал-майора СБУ Сергея Дуки, состоявшегося 4 ноября. Генерал подозреваем по делу «Карфаген-2». Несмотря на то, что детективы представились и показали определение суда, Дука и присутствующие там сотрудники СБУ более полутора часов отказывались их впускать, даже после приезда адвоката. При попытке работника НАБУ перелезть через забор на него направили оружие и пригрозили открыть огонь. В ответ правоохранители предупредили о законности своих действий, видеофиксации и готовности применить оружие в случае нападения.